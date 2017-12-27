Поклонники Максима Галкина обвинили руководство шоу «Лучше всех!» в дискриминации и коррупции

Чаще всего подписчики задавали вопросы касательно того, почему не все дети получают равноценные подарки. Они писали, что кому-то дарили рюкзаки и собачек, а кто-то получал только шоколадку. Одна из подписчиц аккаунта Галкина призвала ведущего «разобраться с коррупцией на передаче». Многих пользователей задели моменты, когда одни дети получали много сюрпризов, а другие стояли просто растерянными на сцене.Особенно злые комментаторы написали, что в передачу начали брать «проплаченных» детей, чтобы добавить рейтинг проекту. Больше всего людям понравились первые выпуски шоу, поскольку там, по их мнению, действительно были собраны «дети-гении».Напомним, что «Лучше всех!» входит в пятерку лучших телепередач российского вещания в этом году.