АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

Поклонники Максима Галкина обвинили руководство шоу «Лучше всех!» в дискриминации и коррупции
На своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал фотографии с шоу «Лучше всех!». Подписчики телезвезды в комментариях обвинили организаторов ТВ-шоу в дискриминации и коррупции.

Поклонники Максима Галкина обвинили руководство шоу «Лучше всех!» в дискриминации и коррупции


Чаще всего подписчики задавали вопросы касательно того, почему не все дети получают равноценные подарки. Они писали, что кому-то дарили рюкзаки и собачек, а кто-то получал только шоколадку. Одна из подписчиц аккаунта Галкина призвала ведущего «разобраться с коррупцией на передаче». Многих пользователей задели моменты, когда одни дети получали много сюрпризов, а другие стояли просто растерянными на сцене.

Особенно злые комментаторы написали, что в передачу начали брать «проплаченных» детей, чтобы добавить рейтинг проекту. Больше всего людям понравились первые выпуски шоу, поскольку там, по их мнению, действительно были собраны «дети-гении».

Напомним, что «Лучше всех!» входит в пятерку лучших телепередач российского вещания в этом году.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Time Trial попало в список приложений, доступных
Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к
Ученые: следующий год идеально подходит для
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не
Российские ученые создали полимер похожий на
Олег Газманов отжался на снегу в одном белье
Просмотреть все новости