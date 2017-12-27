Nintendo задерживает выпуск 64-гигабайтных игровых картриджей до 2019 года

Источники сообщают, что данное решение привело к разочарованию некоторых разработчиков, особенно американских, которым часто нужна большая емкость для игр с огромным количеством данных.Игровые картриджи Switch в настоящее время превышают по емкости 32 ГБ, что меньше, чем диски Blu-ray на 50 ГБ, используемые Playstation 4 и Xbox One. Коммутатор поставляется с 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD. Картриджи большей емкости помогут уменьшить необходимость в использовании дополнительной карты расширения microSD и загрузке интернет-файлов, затребованных более «тяжелыми» играми.В настоящее время у пользователей есть возможность покупать картриджи или загружать игры на консоль Switch. Известный игровой аналитик Даниэль Ахмад написал в твиттере, что одним из недостатков для пользователей является то, что игры, в которых используются более крупные картриджи, будут стоить дороже.