Китайская компания SWM опубликовала тизер своего первого кроссовера

К сожалению, на опубликованных снимках невозможно детально рассмотреть интерьер Jeep Grand Commander, так как передняя панель прикрыта маскировочной тканью. При этом видно, что салон выполнен в серо-чёрных тонах, установлено многофункциональное рулевое колесо и два подстаканника.Ранее сообщалось, что новый Jeep Grand Commander будет оснащён 4-цилиндровым турбомотором ёмкостью 2,0 литра мощность 266 лошадиных сил. В качестве трансмиссии внедорожника выступит автоматическая трансмиссия.Стоит отметить, что большой внедорожник Jeep Commander производится с 2006 года, а квадратный дизайн автомобилю достался от Jeep Cherokee образца 1984 года.