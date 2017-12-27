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Алина Кабаева: подход МОК и WADA к спорту разрушает все олимпийское движение
Алина Кабаева, являющаяся отечественной гимнасткой, заявила, что Международный олимпийский комитет ещё не представил никаких подтверждений касательно допинговых обвинений.

Алина Кабаева: подход МОК и WADA к спорту разрушает все олимпийское движение

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поведала, что и WADA, и МОК пока не предоставили веских доказательств. Гимнастка сказала, что сложно догадаться, чего чиновники хотят добиться данным способом, однако то, что они “кошмарят российский спорт” - это очевидно.

Кабаева заявила, что наказания для наших соотечественников были придуманы в каком-то специальном формате, который раньше не был предусмотрен WADA. Кабаева отметила, что Международное спортивное сообщество несогласно с коллективными санкциями и политикой бездоказательных обвинений в адрес спортсменов. По мнению Алины, все понимают, что данный подход рушит само олимпийское движение.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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