Алина Кабаева: подход МОК и WADA к спорту разрушает все олимпийское движение

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поведала, что и WADA, и МОК пока не предоставили веских доказательств. Гимнастка сказала, что сложно догадаться, чего чиновники хотят добиться данным способом, однако то, что они “кошмарят российский спорт” - это очевидно.Кабаева заявила, что наказания для наших соотечественников были придуманы в каком-то специальном формате, который раньше не был предусмотрен WADA. Кабаева отметила, что Международное спортивное сообщество несогласно с коллективными санкциями и политикой бездоказательных обвинений в адрес спортсменов. По мнению Алины, все понимают, что данный подход рушит само олимпийское движение.