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Игорь Николаев показал свою подросшую дочь на видео в Instagram
Российский артист Игорь Николаев опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео с подросшей дочерью Вероникой. Ролик показал прогулку родных на улице.

Игорь Николаев показал свою подросшую дочь на видео в Instagram


Помимо видеозаписи певец также отметил появление снега. Он указал на то, что очень рад этому явлению. Также Николаев написал, что чувствует новогодний настрой и потому решил узнать у своих подписчиков, какое настроение сейчас у них.

Видеозапись в Instagram показала слегка повзрослевшую дочь артиста, которая в зимнем комбинезоне играла на детской площадке под падавшим снегом. При этом многие поклонники творчества Николаева тоже заметили, что Вероника стала старше.

Интересно, что музыкант, несмотря на большой объем работы, успевает быть рядом со своей семьей, поскольку это видно по его аккаунту в социальной сети, где он регулярно выкладывает фото и видео с родными.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00
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