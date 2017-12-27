Составлен список самых значительных научных прорывов 2017 года
Специалисты решили составить список самых значимых научных открытий этого года. Таким образом, первое место заняли съедобные дроны.
Разработчиком съедобного дрона является инженер из Великобритании Найджел Гиффорд. Благодаря его изобретению удалось побороть гуманитарные проблемы в Сирии. Вторая строчка рейтинга досталась секрету липких слизней. Они выделяют его во время опасности, а это вещество ученые научились применять в хирургии. Третье место дали специальному шарфу, который способен скрывать настоящее лицо человека от камер.
Четвертую строчку рейтинга заняла разработка, которая помогает обновлять нервные ткани. Делается это с помощью паутины членистоногих, которые вырабатывают шелк не вызывающий побочных эффектов. В пятерку лучших вошел GPS-модуль для насекомых, с помощью которого исследователи будут изучать тайну вымирания пчел на Земле.
Миниатюрные конструкции Ивасаки поставили на шестое место, а силиконовую кожу со способностью смены цвета определили на седьмую позицию. Краски из микробов тоже попали в рейтинг. Не менее важным прорывом оказалось изобретение искусственной матки для недоношенных детей.
Разработчиком съедобного дрона является инженер из Великобритании Найджел Гиффорд. Благодаря его изобретению удалось побороть гуманитарные проблемы в Сирии. Вторая строчка рейтинга досталась секрету липких слизней. Они выделяют его во время опасности, а это вещество ученые научились применять в хирургии. Третье место дали специальному шарфу, который способен скрывать настоящее лицо человека от камер.
Четвертую строчку рейтинга заняла разработка, которая помогает обновлять нервные ткани. Делается это с помощью паутины членистоногих, которые вырабатывают шелк не вызывающий побочных эффектов. В пятерку лучших вошел GPS-модуль для насекомых, с помощью которого исследователи будут изучать тайну вымирания пчел на Земле.
Миниатюрные конструкции Ивасаки поставили на шестое место, а силиконовую кожу со способностью смены цвета определили на седьмую позицию. Краски из микробов тоже попали в рейтинг. Не менее важным прорывом оказалось изобретение искусственной матки для недоношенных детей.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:50