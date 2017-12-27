Фанатам увиделся живой Майкл Джексон на видео со свадьбы его племянника

Король поп-музыки оказался якобы на свадьбе своего племенника в специальной экипировке.Видео со свадьбы Сигги Джексона – племянника Майкла Джексона – разместили во Всемирной сети.Просматривая ролик, всегда чересчур взволнованные фанаты поп-короля определили в праздничной толпе родственников и гостей торжества странного вида мужчину.Внимательные поклонники Джексона отметили, что неизвестный гость на свадьбе похож на персонажа фильма «Призраки», роль которого исполнил в 1996 году сам Майкл Джексон. Так, фанаты пришли к выводу, что Майкл в 2009 году и не умер вообще.Напомним, Майкл Джексон скончался в июне 2009 года по причине передозировки фармакологических препаратов, в частности пропофола. За его жизнь врачи боролись несколько часов. Но безуспешно. С той поры в интернете и начали появляться разные его «конспирологические» образы то на фото, то на видео.