Фанатам увиделся живой Майкл Джексон на видео со свадьбы его племянника
Король поп-музыки оказался якобы на свадьбе своего племенника в специальной экипировке.
Видео со свадьбы Сигги Джексона – племянника Майкла Джексона – разместили во Всемирной сети.
Просматривая ролик, всегда чересчур взволнованные фанаты поп-короля определили в праздничной толпе родственников и гостей торжества странного вида мужчину.
Внимательные поклонники Джексона отметили, что неизвестный гость на свадьбе похож на персонажа фильма «Призраки», роль которого исполнил в 1996 году сам Майкл Джексон. Так, фанаты пришли к выводу, что Майкл в 2009 году и не умер вообще.
Напомним, Майкл Джексон скончался в июне 2009 года по причине передозировки фармакологических препаратов, в частности пропофола. За его жизнь врачи боролись несколько часов. Но безуспешно. С той поры в интернете и начали появляться разные его «конспирологические» образы то на фото, то на видео.
Видео со свадьбы Сигги Джексона – племянника Майкла Джексона – разместили во Всемирной сети.
Просматривая ролик, всегда чересчур взволнованные фанаты поп-короля определили в праздничной толпе родственников и гостей торжества странного вида мужчину.
Внимательные поклонники Джексона отметили, что неизвестный гость на свадьбе похож на персонажа фильма «Призраки», роль которого исполнил в 1996 году сам Майкл Джексон. Так, фанаты пришли к выводу, что Майкл в 2009 году и не умер вообще.
Напомним, Майкл Джексон скончался в июне 2009 года по причине передозировки фармакологических препаратов, в частности пропофола. За его жизнь врачи боролись несколько часов. Но безуспешно. С той поры в интернете и начали появляться разные его «конспирологические» образы то на фото, то на видео.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 20:30