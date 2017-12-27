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В Волгограде устранён подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
В Волгограде ликвидирован подпольный цех, занимающийся производством алкоголя.

В Волгограде устранён подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Полицейские задержали 6 человек, включая 61-летнего мужчину и его 34-летнего сына. Их подозревают по подозрению в организации подпольного цеха по производству и реализации алкоголя. Их подозревают в организации подпольного специального цеха, занимающегося производством и реализацией алкоголя. Представители пресс-службы региональной полиции отмечают, что цех расположен в Дзержинском районе. Стоит отметить, что члены организованной группы смешивали спирт непосредственно с водой, добавляя краситель, вкусовые добавки. Данную смесь реализовывали под марками дорогого элитного алкоголя.

Полицейские в общем изъяли практически 10 000 бутылок суррогата, примерно 40 тонн спирта, черновую документацию, акцизные марки, деньги. Еще больше двух тонн алкоголя полиция изъяла дома, непосредственно у одного из продавцов.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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