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Конспирологи уверены, что в центре Земли живут трехметровые пришельцы
Конспирологи сделали сенсационное заявление, основанное на результатах только им ведомых исследований. Согласно выводам, в центре Земли живут инопланетяне под три метра высотой. Также сообщается, что эти гигантские сверхлюди скрылись в толще планеты от нацистов.

Конспирологи уверены, что в центре Земли живут трехметровые пришельцы


Как заявил один из руководителей приверженцев теории мирового заговора Родни Клэфф, всезнающее, но вечно все скрывающее NASA в курсе о гигантских подземных жителях, но, как это водится в агентстве, умалчивает правду от человечества. Происхождение трехметровых пришельцев не совсем понятно, похоже, даже и для авторов данного исследования, но некоторые полагают, что в толще Земли живут древние викинги, переселившиеся из Гренландии в более тихое место.

Также конспирологи сообщают, тчо по некоторым имеющимся у них данным, земная кора на самом деле составляет лишь 1200 км вглубь, а в центре находится пустота, где и обитают сверхлюди, позиционирующие себя хранителями планеты. К этим трехметровым хранителям, по сведениям все тех же конспирологов, можно попасть тремя входами, два из которых находятся на полюсах, а третий – в районе Гималаев.

Раннее в NASA сообщили о гигантском астероиде 2002 NT7, который, предположительно, столкнется с Землей 1 февраля 2019 года. Теоретики уверены, что агентство само того не ведая рассекретило дату гибели человечества.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:31
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