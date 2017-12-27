Конспирологи уверены, что в центре Земли живут трехметровые пришельцы
Конспирологи сделали сенсационное заявление, основанное на результатах только им ведомых исследований. Согласно выводам, в центре Земли живут инопланетяне под три метра высотой. Также сообщается, что эти гигантские сверхлюди скрылись в толще планеты от нацистов.
Как заявил один из руководителей приверженцев теории мирового заговора Родни Клэфф, всезнающее, но вечно все скрывающее NASA в курсе о гигантских подземных жителях, но, как это водится в агентстве, умалчивает правду от человечества. Происхождение трехметровых пришельцев не совсем понятно, похоже, даже и для авторов данного исследования, но некоторые полагают, что в толще Земли живут древние викинги, переселившиеся из Гренландии в более тихое место.
Также конспирологи сообщают, тчо по некоторым имеющимся у них данным, земная кора на самом деле составляет лишь 1200 км вглубь, а в центре находится пустота, где и обитают сверхлюди, позиционирующие себя хранителями планеты. К этим трехметровым хранителям, по сведениям все тех же конспирологов, можно попасть тремя входами, два из которых находятся на полюсах, а третий – в районе Гималаев.
Раннее в NASA сообщили о гигантском астероиде 2002 NT7, который, предположительно, столкнется с Землей 1 февраля 2019 года. Теоретики уверены, что агентство само того не ведая рассекретило дату гибели человечества.
Как заявил один из руководителей приверженцев теории мирового заговора Родни Клэфф, всезнающее, но вечно все скрывающее NASA в курсе о гигантских подземных жителях, но, как это водится в агентстве, умалчивает правду от человечества. Происхождение трехметровых пришельцев не совсем понятно, похоже, даже и для авторов данного исследования, но некоторые полагают, что в толще Земли живут древние викинги, переселившиеся из Гренландии в более тихое место.
Также конспирологи сообщают, тчо по некоторым имеющимся у них данным, земная кора на самом деле составляет лишь 1200 км вглубь, а в центре находится пустота, где и обитают сверхлюди, позиционирующие себя хранителями планеты. К этим трехметровым хранителям, по сведениям все тех же конспирологов, можно попасть тремя входами, два из которых находятся на полюсах, а третий – в районе Гималаев.
Раннее в NASA сообщили о гигантском астероиде 2002 NT7, который, предположительно, столкнется с Землей 1 февраля 2019 года. Теоретики уверены, что агентство само того не ведая рассекретило дату гибели человечества.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:31