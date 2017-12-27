Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе

Вчера примерно в семь вечера пришла беда в семью певицы Рианны. Как сообщают СМИ, молодой человек был на участке рядом со своим домом. Внезапно приблизившийся незнакомец выпустил в него несколько пуль, а после исчез.Прибывшие медики экстренно госпитализировали раненого парня, однако врачи помочь уже ничем не могли. По данному факту правоохранители острова начали расследование.После известия о смерти младшего брата артистка опубликовала их совместный снимок в своем Instagram. В посте она рассказала, что день назад они еще вместе отмечали Рождество. Рианна делится с подписчиками своим горем, говоря о том, что не думала тогда, что в последний раз его обнимает и ощущает тепло его тела. «Покойся с миром, кузен».