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Влад Кадони проиграл спор с Андреем Черкасовым и должен был вести "Дом-2" в шапке месяц
Влад Кадони, который вернулся на "Дом-2" не только с новостями о пластической операции, но и с шапкой на голове, объяснил зрителям, в связи с чем решил вести реалити-шоу в головном уборе.

Как оказалось, до этого Кадони поспорил с коллегой Андреем Черкасовым. О чём именно спорили ведущие, не известно, однако теперь понятно, что экс-участник "Битвы экстрасенсов" проиграл пари, и именно поэтому ему пришлось ходить в шапке.

Влад Кадони проиграл спор с Андреем Черкасовым и должен был вести "Дом-2" в шапке месяц

При этом в шапке Кадони должен был ходить на протяжении целого месяца, но такой расклад ему надоел, так как головные уборы Влад просто ненавидит, и сейчас он снова радует зрителей своей ухоженной причёской.

Впрочем, далеко не все поверили Кадони, который в отпуске изменил себе нос. Наблюдательные фолловеры заметили, что и уши его несколько видоизменились, и поэтому можно считать, что они также подверглись пластической хирургии.

Однако Влад уверяет, что любит свои уши такими, какие они есть. По словам ведущего, если бы он действительно обращался к специалисту по пластике для изменения форы ушей, то не стал бы это скрывать.

К слову, многие фанаты Влада пожалели, что он снял шапку, посчитав, что она ему к лицу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:36
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