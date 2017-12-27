Влад Кадони проиграл спор с Андреем Черкасовым и должен был вести "Дом-2" в шапке месяц

Как оказалось, до этого Кадони поспорил с коллегой Андреем Черкасовым. О чём именно спорили ведущие, не известно, однако теперь понятно, что экс-участник "Битвы экстрасенсов" проиграл пари, и именно поэтому ему пришлось ходить в шапке.При этом в шапке Кадони должен был ходить на протяжении целого месяца, но такой расклад ему надоел, так как головные уборы Влад просто ненавидит, и сейчас он снова радует зрителей своей ухоженной причёской.Впрочем, далеко не все поверили Кадони, который в отпуске изменил себе нос. Наблюдательные фолловеры заметили, что и уши его несколько видоизменились, и поэтому можно считать, что они также подверглись пластической хирургии.Однако Влад уверяет, что любит свои уши такими, какие они есть. По словам ведущего, если бы он действительно обращался к специалисту по пластике для изменения форы ушей, то не стал бы это скрывать.К слову, многие фанаты Влада пожалели, что он снял шапку, посчитав, что она ему к лицу.