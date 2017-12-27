Ученые РЭУ им. Плеханова: 80% россиян не уверены в завтрашнем дне и имеют нестабильную работу

Пресс-служба Российского научного фонда РЭУ им. Плеханова рассказала о социальном исследовании, продолжившимся целый год - это был мониторинг настроений населения. По их данным, более 80% трудоустроенных россиян имеют, по их словам - нестабильной работе и не уверены своем будущем.Играет роль в таком положении и крайне низкая, непостоянная зарплата. При этом россияне слабо защищены от увольнений, не соблюдается трудовое законодательство. Подобные настроения и положение людей характеризуется термином "неустойчивая занятость". Об этом рассказал Вадим Квачев, сотрудник РЭУ имени Плеханова.