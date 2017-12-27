Глобальное потепление способствует ускорению наступления весны внизу гор

Для оценки данного явления ученые из Университета Невшателя вместе с главой проекта Яном Витассом изучали запаздывание смены времен года по четырем видам деревьев: орешнику, лиственнице, буке и ели. Все данные для анализа были взяты из базы MeteoSwiss, где содержится информация за период с 1960 по 2016 года. В итоге удалось установить, что на сегодняшний день время запаздывания перехода сезонов в горах сократилось на 35%. Ранее этот показатель составлял 34 дня, а сегодня 22.Как бы там ни было, ученые считают, что эффект глобального потепления по-разному действует в различных сезонных ситуациях, а также на разных высотах. Особенно это касается растений, которые способны распускать листья уже в первые дни весны.В целом, открытие ученых показывает, что зимы с каждым годом становятся все теплее.