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Глобальное потепление способствует ускорению наступления весны внизу гор
В Proceedings of the National Academy of Sciences климатологи из Швейцарии написали, что глобальное потепление способствует постепенному выравниванию в смене времен года в горах. Так было обнаружено, что появление листьев в горах начинает ускоряться.

Глобальное потепление способствует ускорению наступления весны внизу гор


Для оценки данного явления ученые из Университета Невшателя вместе с главой проекта Яном Витассом изучали запаздывание смены времен года по четырем видам деревьев: орешнику, лиственнице, буке и ели. Все данные для анализа были взяты из базы MeteoSwiss, где содержится информация за период с 1960 по 2016 года. В итоге удалось установить, что на сегодняшний день время запаздывания перехода сезонов в горах сократилось на 35%. Ранее этот показатель составлял 34 дня, а сегодня 22.

Как бы там ни было, ученые считают, что эффект глобального потепления по-разному действует в различных сезонных ситуациях, а также на разных высотах. Особенно это касается растений, которые способны распускать листья уже в первые дни весны.

В целом, открытие ученых показывает, что зимы с каждым годом становятся все теплее.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:10
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