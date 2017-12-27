Мария Лиман покорила фанатов соблазнительным снимком

Мария Лиман очень часто радует своих подписчиков пикантными фотосессиями. Вот и в этот раз модель приняла решение поделиться со своими поклонниками довольно динамичным снимком. На данном фото теледива предстала в прозрачном черном топе и в нижнем белье. Ведущая стоит возле стены, а ее развевающиеся волосы откинуты назад.Публикация вышла довольно эффектной, при этом не сложно рассмотреть ее пышную грудь и длинные ноги. Фанаты от снимка пришли в восторг. В комментариях они написали, что с Лиман готовы отправиться хоть на край света. Публикация за пять часов собрала более 1,5 тысячи отметок “Мне нравится”.