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Мария Лиман покорила фанатов соблазнительным снимком
Мария Лиман, являющаяся российской моделью и телеведущей, покорила своих фанатов откровенным фото. Соответствующая публикация появилась в микроблоге теледивы в соцсети Instagram.

Мария Лиман покорила фанатов соблазнительным снимком

Мария Лиман очень часто радует своих подписчиков пикантными фотосессиями. Вот и в этот раз модель приняла решение поделиться со своими поклонниками довольно динамичным снимком. На данном фото теледива предстала в прозрачном черном топе и в нижнем белье. Ведущая стоит возле стены, а ее развевающиеся волосы откинуты назад.

Публикация вышла довольно эффектной, при этом не сложно рассмотреть ее пышную грудь и длинные ноги. Фанаты от снимка пришли в восторг. В комментариях они написали, что с Лиман готовы отправиться хоть на край света. Публикация за пять часов собрала более 1,5 тысячи отметок “Мне нравится”.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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