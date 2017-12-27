Нелли Ермолаева удивила подписчиков выбором коляски для будущего ребёнка

"Коляска моей мечты "Junama Enzo". Посмотрите, какая она стильная и дизайнерская от европейских кутюрье. Очень мягкая амортизация, большой капюшончик с вышивкой. Очень важно, чтобы для мужа тоже подходила, когда он будет гулять с ребеночком", - написала довольная Нелли.

Девушка рассказала, что в настоящее время много времени уделяет детской комнате, которую хочет обустроить по высшему классу. Уже приобретены многие необходимые вещи, в том числе и коляска.Но вот среди подписчиков немало тех, кто выбор экс-участницы скандальной телестройки совсем не одобряет. Им кажется, что оформление коляски получилось слишком траурным, и это очень отталкивает.