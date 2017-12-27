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Физики России разработали новую модель детектора квантовых состояний
Разработку нового сверхчувствительного прибора, направленного на измерение магнитных потоков, представили российские ученые. Открытие сделано учеными МФТИ.

Полученная информация свидетельствует, что в прибор заложена сверхчувствительность, превышающая СКВИДы в тысячу, а так же способная проведению точных измерений небольших размеров магнитного поля. Разработчики утверждают, что появилась и возможность измерения слабых магнитных полей, представленных сигналами человеческого мозга. В основы прибора заложили эффекты Джозефсона, способные тонким слоем диэлектрика, определить два сверхпроводника. Проходящие через него куперовские пары, помогают соединению сверхпроводящего тока.
Физики России разработали новую модель детектора квантовых состояний


Созданный учеными прибор пользуется техникой теневого испарения. Наложением внешнего магнитного поля, исследователи фиксируют изменения величин. Для созданного исследователями устройства возможно разнонаправленное применение, от медицины и техники, до отраслей химической промышленности.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:45
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