Физики России разработали новую модель детектора квантовых состояний

Полученная информация свидетельствует, что в прибор заложена сверхчувствительность, превышающая СКВИДы в тысячу, а так же способная проведению точных измерений небольших размеров магнитного поля. Разработчики утверждают, что появилась и возможность измерения слабых магнитных полей, представленных сигналами человеческого мозга. В основы прибора заложили эффекты Джозефсона, способные тонким слоем диэлектрика, определить два сверхпроводника. Проходящие через него куперовские пары, помогают соединению сверхпроводящего тока.Созданный учеными прибор пользуется техникой теневого испарения. Наложением внешнего магнитного поля, исследователи фиксируют изменения величин. Для созданного исследователями устройства возможно разнонаправленное применение, от медицины и техники, до отраслей химической промышленности.