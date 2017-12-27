Ученые: Корица понижает уровень холестерина в крови

Учёные отмечают, что 4,5 процента всех случаев преждевременных смертей связаны с увеличенным уровнем холестерина. Этот компонент является причиной возникновения сердечнососудистых болезней. Авторами проекта проведено 13 исследований, с целью обнаружения связи между органическим соединением, а также концентрацией липидов в человеческой крови. Согласно полученным результатам, специя может снизить уровень триглицеридов, общего холестерина.Действие добавки никакого эффекта не оказывало на содержании липопротеинов низкой плотности в крови. Также в ходе проведённых исследований стало известно, что в случае употребления людьми корицы в их организме наблюдалось снижение показателей холестерина ЛПНП.