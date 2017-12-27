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Ученые: Корица понижает уровень холестерина в крови
Ученые Всемирной организации здравоохранения заявили, что корица может уменьшить в крови уровень холестерина. В данную специю входят биологически активные вещества. Она может заменить инсулин.

Ученые: Корица понижает уровень холестерина в крови

Учёные отмечают, что 4,5 процента всех случаев преждевременных смертей связаны с увеличенным уровнем холестерина. Этот компонент является причиной возникновения сердечнососудистых болезней. Авторами проекта проведено 13 исследований, с целью обнаружения связи между органическим соединением, а также концентрацией липидов в человеческой крови. Согласно полученным результатам, специя может снизить уровень триглицеридов, общего холестерина.

Действие добавки никакого эффекта не оказывало на содержании липопротеинов низкой плотности в крови. Также в ходе проведённых исследований стало известно, что в случае употребления людьми корицы в их организме наблюдалось снижение показателей холестерина ЛПНП.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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