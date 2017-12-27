Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева припомнили друг другу старые обиды

Сергей и Лера встретились в эфире «Секрета», причем на этот раз Лере досталась роль гостя – тизер будущего выпуска Лазарев опубликовал в Instagram. Бывшие влюбленные вспоминали и хорошие и плохие моменты своих взаимоотношений. Не обошлось и без мини-перепалок.Кудрявцева ясно дает понять, что избавилась от вещей, которые соединяли ее с прошлыми отношениями. Так, на вопрос Сергея о подаренном Лере щенке «Где собака?», ведущая, смущаясь, ответила: «У мамы». Ведя беседу в игривом тоне, она пригласила певца в гости. Но Лазарев не захотел говорить в игривом тоне и ответил, что не придет – «там пахнет чужим мужчиной».После расставания пары Лазарев-Кудрявцева, которой многие предсказывали свадьбу, Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. А Сергей, по его словам, больше двух лет проживает с девушкой. А в 2014 году даже стал папой.