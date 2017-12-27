Apple заблокировали iPad пользователя на 47 лет

Имеется информация, что пользователь решил воспользоваться планшетом после трёхлетнего перерыва. Но при его включении на экране отобразилась надпись «iPad заблокирован. Повторите попытку через 24 735 744 минуты». Случилось это вследствие того, что разработчики iPad не проверили время в iOS 9, непосредственно на базе которой основан этот планшет. По всей видимости, проблема возникла после отключения iPad три года назад вследствие полной его разрядки. Это привело к попаданию устройства в так называемую петлю времени. Во время подключения iPad, устройство решило, что сейчас первое января 1970 года, выдав надпись ожидать окончания 2017 года, с учётом значений, сохранившихся в памяти.Установив правильное время, планшет начинает работать неверно, выдавая постоянно ошибки и отключаюсь