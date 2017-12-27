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Ольга Бузова уверяет, что Алексей Михайловский покинул "Дом-2" добровольно
Новость об уходе из телепроекта "Дом-2" Алексея Михайловского стала большой неожиданностью, но Ольга Бузова уверяет, что генеральный продюсер оставил свой пост по собственному желанию.

Ходят разные слухи относительно ухода Михайловского. Большинство считает, что Алексей был уволен. В СМИ не так давно появилась информация, что Алексея только с помощью охранников удалось заставить покинуть рабочее место.

Ольга Бузова уверяет, что Алексей Михайловский покинул "Дом-2" добровольно

Бузова решила высказаться по этому поводу, чтобы направить интересующихся людей в правильное русло понимания. По её словам, уход Михайловского был добровольным. Мужчина решил посвятить свою жизнь любимой супруге Наталье Варвиной. У знаменитой пары большие планы на будущее. А для руководства, ведущих и участников "Дом-2" он навсегда останется культовой личностью.

Бузова добавила также, что очень рада за старого товарища, что у него всё так удачно складывается в личной жизни. Кроме того, пожелала Михайловскому в полной мере реализоваться в других проектах, если на то будет охота.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:52
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