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Татьяна Мусульбес объяснила появление снимка, на котором кажется, что Давид Анташвили - её парень
Татьяна Мусульбес решила развеять слухи, согласно которым с Давидом Анташвили, который ей неприятен, теперь она в романтических отношениях, объяснив, как появилась фотография, заставившая зрителей думать так.

Недавно в Instagram на странице Алексея Купина появился снимок, на котором можно заметить участников "Дома-2", находящихся сегодня на Сейшельских островах. Среди них есть Татьяна, а сзади неё стоит Давид, и стоит он так, что кажется, будто они теперь являются парой.

Татьяна Мусульбес объяснила появление снимка, на котором кажется, что Давид Анташвили - её парень

По словам Мусульбес, она даже и не подозревала, что Анташвили во время кадра находился в такой позе, а если бы знала об этом, то снимок был бы несколько иным.

"Лёша захотел сделать селфи и мы все решили влезть. Так вот, я не видела, что Давид стоит в такой позе. Увидела бы вовремя, такого кадра бы не было! Поэтому можете развеять все свои сомнения", - рассказала Татьяна.

Анташвили, как известно, вызвал на бой парня Мусульбес Виктора Литвинова, и об этом девушка также написала в блоге несколько слов, отметив, что очень переживает по этому поводу, не желая видеть, как её молодой человек с кем-то дерётся из-за неё. Ранее Татьяна жёстко отказала Давиду, предложившему ей роман.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:51
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