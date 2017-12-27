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Против Apple поданы иски почти на триллион долларов
Жительницей Калифорнии Виолеттой Майлян принято решение о подаче властям иска против Apple. Данный беспрецедентный случай оценен размером компенсации в сумме: 999999999000 долл. ЧША Недовольство женщины вызвано умышленным и необоснованным замедлением в работе аппаратов iPhone.

Также, на производителя iPhone подан иск из Нью-Йорка, от Раисы Дрэнтиви. В своих условиях она была более «скромной», всего 100 млн. долл.
Против Apple поданы иски почти на триллион долларов


У всех поданных исков одно недовольство - мошенничество посредством введения в заблуждение, а так же подозрения на несправедливую конкуренцию, сообщается на страницах ТК «Звезда».

Первопроходцем в исковых делах против Apple стал житель из Лос‐Анджелеса Стефан Богданович он обвинял производителя в действиях по искусственному замедлению работы девайсов. Как предполагает Стефан, компанией нарушены условия договоров с покупателями.

Необходимо напомнить, что ранее уже за Apple признавали намерения по замедлению скорости работы старых моделей. Данная необходимость требовалась для снижения риска внезапных отключений и повышения продолжительность работы аккумуляторных батарей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:45
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