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Бриджит Макрон попала в десятку самых стильных женщин мира
Эксперты от мира моды составили список женщин, которые одевались лучше всех в уходящем году. Жена президента Франции также попала в их число.
Бриджит Макрон попала в десятку самых стильных женщин мира


Хейтеры часто критиковали look первой леди Франции. Но, судя по мнению «модных» знатоков, Макрон в этом направлении идет верным путем. Экспертами была оценена на высоком уровне ее преданность бренду Louis Vuitton. Также не остались без внимания пальто, в котором она появилась на приеме в Елисейском дворце и наряд для посещения здания ООН.

Кроме супруги президента Франции, топ-10 стильных женщин мира наполняют Николь Кидман, Натали Портман, Эмма Стоун, Рианна и другие звезды.

Когда специалисты фэшн-индустрии составляли свой топ-лист, они учитывали повседневный образ знаменитостей, и, конечно, наряды, в которые они облачаются на светские выходы.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30
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