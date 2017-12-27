Бриджит Макрон попала в десятку самых стильных женщин мира

Хейтеры часто критиковали look первой леди Франции. Но, судя по мнению «модных» знатоков, Макрон в этом направлении идет верным путем. Экспертами была оценена на высоком уровне ее преданность бренду Louis Vuitton. Также не остались без внимания пальто, в котором она появилась на приеме в Елисейском дворце и наряд для посещения здания ООН.Кроме супруги президента Франции, топ-10 стильных женщин мира наполняют Николь Кидман, Натали Портман, Эмма Стоун, Рианна и другие звезды.Когда специалисты фэшн-индустрии составляли свой топ-лист, они учитывали повседневный образ знаменитостей, и, конечно, наряды, в которые они облачаются на светские выходы.