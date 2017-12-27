АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

Обнародованы шпионские фотографии салона внедорожника Jeep Grand Commander
Накануне в интернете появились фотографии интерьера внедорожника Jeep Grand Commander, его официальная презентация ожидается в новом году. Фотографии салона нового автомобиля опубликовали на страницах портала Car Wale.

Обнародованы шпионские фотографии салона внедорожника Jeep Grand Commander


К сожалению, на опубликованных снимках невозможно детально рассмотреть интерьер Jeep Grand Commander, так как передняя панель прикрыта маскировочной тканью. При этом видно, что салон выполнен в серо-чёрных тонах, установлено многофункциональное рулевое колесо и два подстаканника.

Ранее сообщалось, что новый Jeep Grand Commander будет оснащён 4-цилиндровым турбомотором ёмкостью 2,0 литра мощность 266 лошадиных сил. В качестве трансмиссии внедорожника выступит автоматическая трансмиссия.

Стоит отметить, что большой внедорожник Jeep Commander производится с 2006 года, а квадратный дизайн автомобилю достался от Jeep Cherokee образца 1984 года.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Time Trial попало в список приложений, доступных
Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к
Ученые: следующий год идеально подходит для
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не
Российские ученые создали полимер похожий на
Олег Газманов отжался на снегу в одном белье
Просмотреть все новости