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Курбана Омарова обсмеяли за неумелое использование фотошопа
Курбан Омаров пополнил ряды знаменитостей, опозорившихся из-за неумелого использования фотошопа. Роковой снимок супруг Ксении Бородиной опубликовал в Instagram.

Это самый обычный пост, которых на странице Курбана в Instagram было уже много. Он прорекламировал некое ателье, от которого, по его словам, в восторге вся семья.

Курбана Омарова обсмеяли за неумелое использование фотошопа

К публикации прикрепил он фотоснимок, на котором запечатлён сам Курбан, держащим на руках свою дочь Теону. Именно фото привлекло внимание фолловеров. Возможность комментировать посты непосредственно под постами в Instagram бизнесмен не предоставил, но существует немало групп в соцсетях, где обсуждают каждый его шаг.

Так, интернет-пользователи уверены, что данный снимок был отредактирован фотошопом, поскольку Омаров выглядит настолько молодым, что меньше 25 лет ему точно не дашь. Хейтеры обсмеяли Курбана за пользование подобными приложениями, с которыми, по всей видимости, пока ещё не слишком знаком.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:35
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