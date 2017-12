Газовая скважина спустя полвека не перестает загрязнять воду

Данная находка была сделана голландскими учеными из Утрехтского университета под руководством геолога Гилиана Схаута . Об этой находке специалисты поведали в Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что резервуар с метаном прорвало в 1965 году. Радиус скважины составил около 300 м, а случился прорыв на глубине почти двух тысяч метров. Сам источник расположен в деревне Слеен из провинции Дренте. В пределах радиуса действия геологи сделали заборы образцов, опускаясь при этом не ниже 120 м.Как показал анализ проб грунта, в 12 образцах было найдено 10-миллиграммовое преувеличение нормы, а в 7 других вариантах – 28-миллиграммовое. В целом результаты попадали в пределы от 0,1 до 43,8 мг/л. Это значит, что питьевые источники загрязняются метаном. Интересно, что при этом на поверхность газ не выходит, а вот под землей распространяется.