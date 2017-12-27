Психологи рассказали, как узнать, насколько глубоки отношения с партнером и как избежать стресс
Психологи выяснили несколько вопросов, которые могут помочь людям преодолеть конфликтую ситуацию между членами семьи или партнерами. По их мнению, эти вопросы должны дать понимание напарнику о своих "психологических барьерах".
Ученые из США выяснили несколько психологических моментов, которые помогут семейным парам или партнерам сблизить свои позиции в трудные моменты жизни. Эти стрессовые ситуации могут произойти в различных ситуациях: при социальных и финансовых переменах; при изменения отношений; при возникновении социальных проблем семей и провоцировании трудностей на работе; при перемене в личных взаимоотношениях,
Эти вопросы они сформулировали в блоке, когда один без другого теряют свою ценность:"Можно ли доверять партнеру?" "Известно ли партнеру, что именно вызывает у вас стрессовое состояние?", , "Можно ли в этой ситуации предложить альтернативные и корректирующие перспективы?", "Каковы стрессовые барьеры у каждого участника конфликта?".
Ученые из США выяснили несколько психологических моментов, которые помогут семейным парам или партнерам сблизить свои позиции в трудные моменты жизни. Эти стрессовые ситуации могут произойти в различных ситуациях: при социальных и финансовых переменах; при изменения отношений; при возникновении социальных проблем семей и провоцировании трудностей на работе; при перемене в личных взаимоотношениях,
Эти вопросы они сформулировали в блоке, когда один без другого теряют свою ценность:"Можно ли доверять партнеру?" "Известно ли партнеру, что именно вызывает у вас стрессовое состояние?", , "Можно ли в этой ситуации предложить альтернативные и корректирующие перспективы?", "Каковы стрессовые барьеры у каждого участника конфликта?".
Наука
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:00