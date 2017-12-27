Психологи рассказали, как узнать, насколько глубоки отношения с партнером и как избежать стресс

Ученые из США выяснили несколько психологических моментов, которые помогут семейным парам или партнерам сблизить свои позиции в трудные моменты жизни. Эти стрессовые ситуации могут произойти в различных ситуациях: при социальных и финансовых переменах; при изменения отношений; при возникновении социальных проблем семей и провоцировании трудностей на работе; при перемене в личных взаимоотношениях,Эти вопросы они сформулировали в блоке, когда один без другого теряют свою ценность:"Можно ли доверять партнеру?" "Известно ли партнеру, что именно вызывает у вас стрессовое состояние?", , "Можно ли в этой ситуации предложить альтернативные и корректирующие перспективы?", "Каковы стрессовые барьеры у каждого участника конфликта?".