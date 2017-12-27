Лариса Гузеева растрогала подписчиков нежным фотоснимком с дочерью

На снимке в Instagram Лариса Гузеева утром или же отходя ко сну, нежно целует дочку. Но не только снимком порадовала актриса и телеведущая своих поклонников. Она хочет провести среди них своеобразную лотерею.Гузеева хочет сделать новогодний подарок своим самым искренним поклонникам. Поэтому предложила поучаствовать в лотерее, победителя которой ждет приз – комплект постельного белья от престижного бренда. Конечно же, многие согласились. При выборе победителя актриса, по ее словам, полагается на свое сердце.Понятно, что фанаты хотят принять участие в лотерее не ради подарка. Им важен сам факт общения со своим кумиром. Часть поклонников уже так и написала, что лучше в пустой коробке найти Ваши поздравления.Лариса Гузеева в ходе очередного общения в Сети со своими фанатами традиционно много получила от них признаний в любви и уважении.