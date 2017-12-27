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Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника
Егор Крид опубликовал в Instagram кавер «Слеза» от своего поклонника.

Новый хит Певца Егора Крида «Слеза» уже совсем скоро выйдет в эфиры и Интернет, но, как оказалось, это не повод не писать на нее кавер-версии. Причем эти перепевки песни может заметить и сам поп-исполнитель.

Так, Егор опубликовал в своем блоге в Instagram один из каверов на свою новую песню. Певец высоко оценил качество кавера, отметив только, что поклонник перепутал слова в песне.

Однако это не стало камнем преткновения в восприятии песни, не только сам артист одобрительно высказался о новой версии его песни, подписчики звезды также поддержали начинающего исполнителя-любителя.
Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника

За пару часов публикация набрала огромное количество комментариев, свыше миллиона. Как отмечают подписчики, теперь осталось совсем немного, дождаться официального выхода трека и сравнить кавер с оригинальным исполнением Крида.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Сегодня, 16:45
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