Егор Крид опубликовал в Instagram кавер от поклонника

Новый хит Певца Егора Крида «Слеза» уже совсем скоро выйдет в эфиры и Интернет, но, как оказалось, это не повод не писать на нее кавер-версии. Причем эти перепевки песни может заметить и сам поп-исполнитель.Так, Егор опубликовал в своем блоге в Instagram один из каверов на свою новую песню. Певец высоко оценил качество кавера, отметив только, что поклонник перепутал слова в песне.Однако это не стало камнем преткновения в восприятии песни, не только сам артист одобрительно высказался о новой версии его песни, подписчики звезды также поддержали начинающего исполнителя-любителя.За пару часов публикация набрала огромное количество комментариев, свыше миллиона. Как отмечают подписчики, теперь осталось совсем немного, дождаться официального выхода трека и сравнить кавер с оригинальным исполнением Крида.