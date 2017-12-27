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Турецким мужчинам разрешили разводиться, назвав жену матерью или сестрой
Управлением по делам религии, так называемым (диянет) в Турции было опубликовано фетву, в которой значиться, что муж, который назвал жену сестрой либо матерью, считается разведенным с ней.

Турецким мужчинам разрешили разводиться, назвав жену матерью или сестрой

В фетве диянета говорится, что если муж свою супругу назвал сестрой либо матерью, тогда брак данной пары будет считаться расторгнутым. Наряду с этим отмечается, что если ранее супруги небыли в разводе, они впоследствии могут опять вступить в брак. Раньше управлением было издано фетву о разводе, непосредственно в которой предусматривалось, что турецкая супружеская пара может развестись при помощи сообщения по телефону, факса, электронной почты - если муж в данном случае скажет три раза слово talak (в переводе с арабского данное слово означает развод). Тоже самое будет означать, если муж напишет данное слово.

Женщина в данном случае должна убедиться, что данное сообщение действительно было отправлено ее настоящим супругом.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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