Турецким мужчинам разрешили разводиться, назвав жену матерью или сестрой

В фетве диянета говорится, что если муж свою супругу назвал сестрой либо матерью, тогда брак данной пары будет считаться расторгнутым. Наряду с этим отмечается, что если ранее супруги небыли в разводе, они впоследствии могут опять вступить в брак. Раньше управлением было издано фетву о разводе, непосредственно в которой предусматривалось, что турецкая супружеская пара может развестись при помощи сообщения по телефону, факса, электронной почты - если муж в данном случае скажет три раза слово talak (в переводе с арабского данное слово означает развод). Тоже самое будет означать, если муж напишет данное слово.Женщина в данном случае должна убедиться, что данное сообщение действительно было отправлено ее настоящим супругом.