«Я бежжубый»: сын Рудковской и Плющенко снял свой первый клип:

Знаменитости нередко размещают на радость поклонникам фото, видеоролики и подробности звездной жизни. Не отстают от взрослых вип-персон и малыши. Так, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша имеет личную страничку в соцсети Instagram под именем Гном Гномыч.Недавно в Интернете появилось видео, на котором мальчик рассказывает о своих молочных зубах и веселится под забойную песню.Это первый видеоролик Александра, он снят полностью самим Сашей. Фолловеры его аккаунта высоко оценили качество видео, ролик сразу стал топовым, набрав множество просмотров, лайков и комментариев.