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«Я бежжубый»: сын Рудковской и Плющенко снял свой первый клип:
«Я бежжубый»: сын Рудковской и Плющенко снял свой первый видео клип.

Знаменитости нередко размещают на радость поклонникам фото, видеоролики и подробности звездной жизни. Не отстают от взрослых вип-персон и малыши. Так, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша имеет личную страничку в соцсети Instagram под именем Гном Гномыч.

Недавно в Интернете появилось видео, на котором мальчик рассказывает о своих молочных зубах и веселится под забойную песню.
«Я бежжубый»: сын Рудковской и Плющенко снял свой первый клип:

Это первый видеоролик Александра, он снят полностью самим Сашей. Фолловеры его аккаунта высоко оценили качество видео, ролик сразу стал топовым, набрав множество просмотров, лайков и комментариев.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Сегодня, 16:30
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