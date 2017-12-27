Ученые установили, какая часть мозга отвечает за распознавание голоса

Результаты этой научной работы попали в журнал Brain. Там написано, что для изучения этого явления было приглашено 58 человек, которые в той или иной степени имели повреждения мозга. Их задача заключалась в том, чтобы сначала услышать голос, а затем при повторе распознать его.Во время сканирования органа и нервной активности было замечено, что хуже всего распознают уже знакомые голоса люди с повреждениями в области правой височной и задней части мозга. Таким образом, было установлено, что, скорее всего, именно верхняя височная борозда отвечает за эту операцию.По мнению Клаудии Росвандовиц, данная информация позволит в дальнейшем лучше ознакомиться с феноменом распознавания голоса, а также даст медикам возможность эффективнее бороться с фонагнозией – неспособностью распознавать знакомые голоса.