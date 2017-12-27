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Ученые установили, какая часть мозга отвечает за распознавание голоса
Немецкие специалисты из Института когнитологии и науки о мозге имени Макса Планка провели исследование головного мозга человека, чтобы найти ту область, которая отвечает за распознавание голоса.

Ученые установили, какая часть мозга отвечает за распознавание голоса


Результаты этой научной работы попали в журнал Brain. Там написано, что для изучения этого явления было приглашено 58 человек, которые в той или иной степени имели повреждения мозга. Их задача заключалась в том, чтобы сначала услышать голос, а затем при повторе распознать его.

Во время сканирования органа и нервной активности было замечено, что хуже всего распознают уже знакомые голоса люди с повреждениями в области правой височной и задней части мозга. Таким образом, было установлено, что, скорее всего, именно верхняя височная борозда отвечает за эту операцию.

По мнению Клаудии Росвандовиц, данная информация позволит в дальнейшем лучше ознакомиться с феноменом распознавания голоса, а также даст медикам возможность эффективнее бороться с фонагнозией – неспособностью распознавать знакомые голоса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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