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Зрители "Дом-2" считают, что после увольнения Алексея Михайловского Ксения Бородина рискует потерять место ведущей
Разговоры об уходе Ксении Бородиной из "Дом-2" будоражат Сеть давно, а теперь, после ухода Алексея Михайловского, как многие считают, ведущая оказалась в уязвимом положении.

Алексей Михайловский был главным продюсером скандального телепроекта на протяжении 13 лет, и его увольнение стало большой сенсацией, шокировав всех. Этот человек хорошо ладит с Бородиной, что являлось "козырным тузом" для телеведущей. Ксения могла не переживать за своё рабочее, ставшее приятным и теплым за столько лет.

Зрители "Дом-2" считают, что после увольнения Алексея Михайловского Ксения Бородина рискует потерять место ведущей

Михайловский уволен, и теперь зрители "Дом-2" уверены, что Бородина может тоже вскоре оказаться вне периметра, так как лишилась столь значимой поддержки.

Также есть информация, что Михайловский и Бородина готовят собственный проект. И тут возникает интересный вопрос: будет Ксения совмещать работу в "Дом-2" с новым шоу или же полностью себя посвятит детищу своего старого товарища.

Об уходе из "Дом-2" Бородина не раз уже намекала, сетуя на то, что там стало слишком тесно из-за обилия ведущих.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:55
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