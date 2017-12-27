Зрители "Дом-2" считают, что после увольнения Алексея Михайловского Ксения Бородина рискует потерять место ведущей

Алексей Михайловский был главным продюсером скандального телепроекта на протяжении 13 лет, и его увольнение стало большой сенсацией, шокировав всех. Этот человек хорошо ладит с Бородиной, что являлось "козырным тузом" для телеведущей. Ксения могла не переживать за своё рабочее, ставшее приятным и теплым за столько лет.Михайловский уволен, и теперь зрители "Дом-2" уверены, что Бородина может тоже вскоре оказаться вне периметра, так как лишилась столь значимой поддержки.Также есть информация, что Михайловский и Бородина готовят собственный проект. И тут возникает интересный вопрос: будет Ксения совмещать работу в "Дом-2" с новым шоу или же полностью себя посвятит детищу своего старого товарища.Об уходе из "Дом-2" Бородина не раз уже намекала, сетуя на то, что там стало слишком тесно из-за обилия ведущих.