Кирилл Щетинин обещает рассказать, беременна ли Ольга Рапунцель на самом деле

Фолловеры, наблюдающие за эфирами ТНТ и желающие докопаться до истины, прекрасно понимают, что Кирилл, находившийся какое-то время в близких отношениях и в одной комнате с Ольгой, не может не знать, почему живот девушки то увеличивается, то уменьшается, а порой и вовсе куда-то исчезает.В данный момент самые наивные пользователи Сети ждут, когда Щетинин разместить в Instagram обещанное видео, раскрывающее главную тайну жены Дмитрия Дмитренко. Более оптимистично настроенные люди, в свою очередь, уверены, что молодой человек просто пошутил, решив немного поинтриговать своих подписчиков.Напомним, что Рапунцель решила отказаться от сожительства с Щетининым, когда он бросил кроватку, подаренную её супругом, с лестницы. Кроме того, в недавнем эфире Ольга призналась, что любит Дмитренко и хочет жить с ним на проекте. Впрочем, Щетинин уже вызвал его на бой.