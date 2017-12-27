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Кирилл Щетинин обещает рассказать, беременна ли Ольга Рапунцель на самом деле
Бывший ухажёр скандальной звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель Кирилл Щетинин пообещал записать видеоролик, в котором подробно расскажет, что скрывается в области живота под одеждой будущей мамы, в беременность которой верят далеко не все зрители.

Фолловеры, наблюдающие за эфирами ТНТ и желающие докопаться до истины, прекрасно понимают, что Кирилл, находившийся какое-то время в близких отношениях и в одной комнате с Ольгой, не может не знать, почему живот девушки то увеличивается, то уменьшается, а порой и вовсе куда-то исчезает.

Кирилл Щетинин обещает рассказать, беременна ли Ольга Рапунцель на самом деле

В данный момент самые наивные пользователи Сети ждут, когда Щетинин разместить в Instagram обещанное видео, раскрывающее главную тайну жены Дмитрия Дмитренко. Более оптимистично настроенные люди, в свою очередь, уверены, что молодой человек просто пошутил, решив немного поинтриговать своих подписчиков.

Напомним, что Рапунцель решила отказаться от сожительства с Щетининым, когда он бросил кроватку, подаренную её супругом, с лестницы. Кроме того, в недавнем эфире Ольга призналась, что любит Дмитренко и хочет жить с ним на проекте. Впрочем, Щетинин уже вызвал его на бой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:51
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