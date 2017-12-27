На Урале СК возбудил уголовное дело по причине смерти пациента, к которому не приехала Скорая

В Березовском, что на Урале, случился инцидент, в результате которого скончался человек. В настоящее время оперативники проводят проверку поступившей информации, что якобы мужчина почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему Скорую помощь. Очевидцы тех событий утверждают, что медработники Скорой, уточнив, что мужчина пребывает в нетрезвом состоянии, отказались ехать по адресу. В конце концов мужчина умер.Главврач горбольницы утверждает, что медработники прибыли к больному через 5 минут после вызова, но тот уже был мертв. А о звонках, которые якобы поступали раньше, ему ничего не известно.В планы оперативных работников входят проверка действий диспетчеров и сотрудников станции Скорой помощи. Сообщается, что дело состоит на контроле руководства областного СК.