АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

На Урале СК возбудил уголовное дело по причине смерти пациента, к которому не приехала Скорая
На Урале СК России ведет следствие по делу смерти больного, к которому отказалась выезжать Скорая помощь. Открыто уголовное производство по факту халатности.
На Урале СК возбудил уголовное дело по причине смерти пациента, к которому не приехала Скорая


В Березовском, что на Урале, случился инцидент, в результате которого скончался человек. В настоящее время оперативники проводят проверку поступившей информации, что якобы мужчина почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему Скорую помощь. Очевидцы тех событий утверждают, что медработники Скорой, уточнив, что мужчина пребывает в нетрезвом состоянии, отказались ехать по адресу. В конце концов мужчина умер.

Главврач горбольницы утверждает, что медработники прибыли к больному через 5 минут после вызова, но тот уже был мертв. А о звонках, которые якобы поступали раньше, ему ничего не известно.

В планы оперативных работников входят проверка действий диспетчеров и сотрудников станции Скорой помощи. Сообщается, что дело состоит на контроле руководства областного СК.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Time Trial попало в список приложений, доступных
Алика Смехова сообщила Instagram о готовности к
Ученые: следующий год идеально подходит для
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не
Российские ученые создали полимер похожий на
Олег Газманов отжался на снегу в одном белье
Просмотреть все новости