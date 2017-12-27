В лесах Амазонии обнаружены представители первого гибридного вида птиц

Орнитологами отмечено, что появлению способствовала географическая изоляция еще самих предков вида, во время глобальных изменений климата тропиков (примерно 300 тыс. лет назад). Гибридизация изменила у нового подвида структуру перьев, выраженную украшением головы самца (шапкой), которая поменялась на более тусклый окрас. В целом, оперением приобретен вид ярко - желтого оттенка. Благодаря таким сильным изменениям, стало возможно выделение желтошапочных пипров, как отдельный подвид, а не как простую разновидность их прародителей.