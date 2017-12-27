В лесах Амазонии обнаружены представители первого гибридного вида птиц
Учеными найдены представители первого гибридного подвида птиц, сообщается журналом PNAS. Как рассказали ученые из Канады, обнаружение пернатого гибрида произошло случайно, при исследованиях территории Южной Америки, в среди непроходимых лесов Амазонии. У нового подвида определена родственная связь с представителями двух подвидов птиц тропиков, семейства воробьиных, к ним относят пипр опалоголовых и белошапочных. Для нового гибридного подвида пернатых определено название - желтошапочные пипры.
Орнитологами отмечено, что появлению способствовала географическая изоляция еще самих предков вида, во время глобальных изменений климата тропиков (примерно 300 тыс. лет назад). Гибридизация изменила у нового подвида структуру перьев, выраженную украшением головы самца (шапкой), которая поменялась на более тусклый окрас. В целом, оперением приобретен вид ярко - желтого оттенка. Благодаря таким сильным изменениям, стало возможно выделение желтошапочных пипров, как отдельный подвид, а не как простую разновидность их прародителей.
Орнитологами отмечено, что появлению способствовала географическая изоляция еще самих предков вида, во время глобальных изменений климата тропиков (примерно 300 тыс. лет назад). Гибридизация изменила у нового подвида структуру перьев, выраженную украшением головы самца (шапкой), которая поменялась на более тусклый окрас. В целом, оперением приобретен вид ярко - желтого оттенка. Благодаря таким сильным изменениям, стало возможно выделение желтошапочных пипров, как отдельный подвид, а не как простую разновидность их прародителей.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:15