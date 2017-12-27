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Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla сразу после Model Y
Илон Маск – основатель компании Tesla пообещал выпустить электрический пикап, который станет следующей моделью бренда после Tesla Model Y. Об этом глава Tesla написал в Twitter.

Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla сразу после Model Y


По словам Илона Маска, ключевые идеи нового пикапа он придумал ещё 5 лет тому назад. Также глава Tesla отметил, что ему не терпится приступить к разработке новинки. В Twitter Маск написал: «Обещаю, что сразу после Model Y приступим к созданию пикапа».

На данный момент известно, что компактный кроссовер Tesla Model Y целый ряд компонентов унаследует от Model 3. Новый электрокар разработчики наделили задними дверями в стиле «крылья сокола», которые являются главной особенностью новинки.

Ранее сообщалось, что в октябре уходящего года компания Tesla представила концепт беспилотного грузовика Tesla Semi оснащённого электрическим мотором. В серийное производство Tesla Semi должно начаться в 2019 году.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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