Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla сразу после Model Y

По словам Илона Маска, ключевые идеи нового пикапа он придумал ещё 5 лет тому назад. Также глава Tesla отметил, что ему не терпится приступить к разработке новинки. В Twitter Маск написал: «Обещаю, что сразу после Model Y приступим к созданию пикапа».На данный момент известно, что компактный кроссовер Tesla Model Y целый ряд компонентов унаследует от Model 3. Новый электрокар разработчики наделили задними дверями в стиле «крылья сокола», которые являются главной особенностью новинки.Ранее сообщалось, что в октябре уходящего года компания Tesla представила концепт беспилотного грузовика Tesla Semi оснащённого электрическим мотором. В серийное производство Tesla Semi должно начаться в 2019 году.