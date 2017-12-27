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Определены самые кассовые актеры уходящего года
Перечень самых прибыльных актеров этого года подготовил сайт Box Office Mojo, который анализирует доход кинопрокатчиков. В подборке ресурса герои «Форсажа» обошли даже джедаев.

Определены самые кассовые актеры уходящего года


Лидирующие позиции в списке занимают такие актеры как Вин Дизель (1,6 миллиардов долларов в мировом кинопрокате), Дуэйн Джонсон (полтора миллиардов долларов в мировом кинопрокате). Оба американца играют основные роли в киноэпопее «Форсаж 8». Третью строчку занимает актриса Галь Гадот (1,4 миллиардов долларов в мировом кинопрокате). Ранее общественности представлены две кинокартины, где она сыграла главных персонажей — «Чудо-женщина» и «Лига справедливости».

В перечень включены Эмма Уотсон и Джонни Депп. В этом году лента с участием Уотсон «Красавица и чудовище» принесла кинопрокатчикам 1,3 миллиардов. Джонни Деппа в уходящем году можно было увидеть в продолжении киноэпопеи «Пираты Карибского моря» и «Восточном экспрессе». Фильмы собрали 1,1 миллиардов долларов в кинопрокате.
Культура / ШоуБиз
Добавил: Daria Сегодня, 15:15
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