В США открыли стрельбу по посетителям торгового центра

По посетителям торгового центра Wolfchase Galleria, что в городе Мемфис (штат Теннесси, США) открыли стрельбу. Так сообщил портал Breacking911. Но сообщение не совсем корректное.По меньшей мере – двое пострадавших, которых доставили в госпиталь. В торговом центре провели эвакуацию.В то время, когда обстоятельства случившегося выясняются, полицией задержано четыре человека. Это говорит о том, что инцидент не был просто расстрелом посетителей маньяком или каким-нибудь исламским фундаменталистом. Это была перестрелка между группировками молодых людей или просто незнакомыми что-то не поделившими. Тем более, что она произошла не в торговых залах, а в галерее или же коридоре. Что и видно из 50-секундного видео, снятого на мобильный с улицы.После короткой потасовки, слышны выстрелы, виден дым и после этого часть молодых ребят, спасаясь в панике, выбегают на улицу.