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В США открыли стрельбу по посетителям торгового центра
По посетителям торгового центра Wolfchase Galleria, что в городе Мемфис (штат Теннесси, США) открыли стрельбу. Так сообщил портал Breacking911. Но сообщение не совсем корректное.

В США открыли стрельбу по посетителям торгового центра


По меньшей мере – двое пострадавших, которых доставили в госпиталь. В торговом центре провели эвакуацию.

В то время, когда обстоятельства случившегося выясняются, полицией задержано четыре человека. Это говорит о том, что инцидент не был просто расстрелом посетителей маньяком или каким-нибудь исламским фундаменталистом. Это была перестрелка между группировками молодых людей или просто незнакомыми что-то не поделившими. Тем более, что она произошла не в торговых залах, а в галерее или же коридоре. Что и видно из 50-секундного видео, снятого на мобильный с улицы.

После короткой потасовки, слышны выстрелы, виден дым и после этого часть молодых ребят, спасаясь в панике, выбегают на улицу.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 15:45
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