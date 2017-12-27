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Курс валют на 27.12.2017

Сергей Горьков: Убыток ВЭБ по МСФО в 2017 году может составить около 100 млрд рублей
Сергей Горьков, руководитель ВЭБ на брифинге рассказал об убытках банка за год. Они составили, по его словам, как и год назад - более 100 млрд рублей.

Сергей Горьков, глава ВЭБ рассказал прессе, что прямые убытки Внешэкономбанка по финотчетности (МСФО) по итогам текущего года составят 100 млрд рублей. По его словам:"На деятельность банка сильно влияют валютные курсы, потому всегда это вопрос состояния рынка звучит при окончании отчетного периода". Эксперты объясняют такую ситуацию неустойчивостью финансовой системы, которая держится только благодаря жесткой монетарной политики Центробанка.

Учитывая, что цены на углеводороды сильно зависят от политики США, то такая политика может быть ошибочной, так как замораживается собственное производство; и трудности в работе ВЭБ и являются проявлением этого, считают экономисты. Также ВЭБ хочет создать около 100 млрд рублей резерва для работы на внешнеэкономических рынках, которые будут доформатированы. Ранее в СМИ просочилась информация, что группа ВЭБ по МСФО до осени текущего года потеряла 110 млрд рублей. Год назад этот госбанк получил 112 млрд рублей убытка, что говорит о нисходящем тренде в деятельности. Кризис управления проявлен в этом случае очень ярко, считают аналитики финансового рынка России.

Сергей Горьков: Убыток ВЭБ по МСФО в 2017 году может составить около 100 млрд рублей
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:30
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