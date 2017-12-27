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В Италии найдены последние работы Рафаэля
Во время отделочных работ в одном из музеев Ватикана обнаружены две последние работы итальянского художника Рафаэля Санти. На взгляд специалистов мастер написал их за год до своей кончины.

В Италии найдены последние работы Рафаэля


Реставрационные работы в Зале Константина позволили обнаружить две неизвестные работы Рафаэля. Дата их написания — 1519 год. Главные персонажи картин — женщины. Одна из них выступает символом единства, вторая — правосудия. Полотна считались потерянными и найти их не удавалось в течении пяти веков.

Главный реставратор Фабио Пьячентини отмечает неповторимость момента. Обнаруженные полотна позволяют ощутить присутствие художника.

Эксперты уверены, что мастер умер до того момента, как были завершены работы в Зале Константина. Работать над картинами продолжили другие художника, но в других техниках. Выяснилась, что для отделки одной половины зала было задействовано масло, а другой — фреска.
Культура
Добавил: Daria Сегодня, 14:45
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