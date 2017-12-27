В Италии найдены последние работы Рафаэля

Реставрационные работы в Зале Константина позволили обнаружить две неизвестные работы Рафаэля. Дата их написания — 1519 год. Главные персонажи картин — женщины. Одна из них выступает символом единства, вторая — правосудия. Полотна считались потерянными и найти их не удавалось в течении пяти веков.Главный реставратор Фабио Пьячентини отмечает неповторимость момента. Обнаруженные полотна позволяют ощутить присутствие художника.Эксперты уверены, что мастер умер до того момента, как были завершены работы в Зале Константина. Работать над картинами продолжили другие художника, но в других техниках. Выяснилась, что для отделки одной половины зала было задействовано масло, а другой — фреска.