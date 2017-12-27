Dongfeng в 2018 году привезет в Россию 4 новых автомобиля

В настоящее время марка DFM в России предлагает две модели – хэтчбек DFM H30 Cross и кроссовер DFM AX7. В наступающем году на российский рынок планируют привезти седан DFM А30, 7-местный кроссовер DFM 580, кросс-хэтч DFM АХ3 и компактный кроссовер DFM AX4.Дебют рестайлинговой версии среднеразмерного кроссовера DFM 580 состоялся весной уходящего года на Шанхайском автосалоне. На российском рынке автомобиль будет доступен с двумя бензиновыми двигателями – один мощностью 123 лошадиные силы, а второй 150 «лошади».Компактный кроссовер DFM AХ4 тоже был представлен в Шанхае. О стоимости автомобилей и более подробную информацию обнародуют ближе к стартам продаж.