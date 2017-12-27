Названы самые бесполезные изобретения за 2017 год
Список самых бесполезных изобретений 2017 года возглавлен «новаторской» соковыжималкой Juicero, стоимость которой оценена в 700 долл. Идея устройства заключается в эффективном извлечении жидкости из состава пакетов фруктового пюре, причем сделанного той же компанией. Однако пользователями вскоре замечено, что сок выжимается вполне успешно просто руками, без необходимости применения дорогостоящего прибора.
Второе место антирейтинга занято стартапом Bodega, с предложением установки автоматов с разнообразными товарами непосредственно у дома. Подобная «инновационность» в сети оценена скептически, да еще и с названием, оскорбительным для представителей латиноамериканской части населения.
«Изобретение» на третьей строчке помогает побороть стресс на работе. Как отмечено порталом, это представление обычной переносной палатки, создатели которой предлагают устанавливать ее посреди офиса.
Также в списке упомянут шкаф MakeSpace, который должен служить «облачным» хранилищем для вещей. Есть и чайник, способный приготовить «идеальный чай», а также модель маршрутного автобуса Lyft Shuttle, которая практически не имеет значительных отличий от прочего городского вида транспорта.
Второе место антирейтинга занято стартапом Bodega, с предложением установки автоматов с разнообразными товарами непосредственно у дома. Подобная «инновационность» в сети оценена скептически, да еще и с названием, оскорбительным для представителей латиноамериканской части населения.
«Изобретение» на третьей строчке помогает побороть стресс на работе. Как отмечено порталом, это представление обычной переносной палатки, создатели которой предлагают устанавливать ее посреди офиса.
Также в списке упомянут шкаф MakeSpace, который должен служить «облачным» хранилищем для вещей. Есть и чайник, способный приготовить «идеальный чай», а также модель маршрутного автобуса Lyft Shuttle, которая практически не имеет значительных отличий от прочего городского вида транспорта.
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:15