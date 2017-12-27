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Майя Донцова убедила Алексея Купина, что сбежать от проблем не получится
Майя Донцова и Алексей Купин, которые никак не могут найти компромисс в своих отношениях, делают всё, чтобы справиться со всеми проблемами, нахлынувшими на них внезапно.

Как оказалось, недавно Купин так сильно расстроился из-за ссор с любимой девушкой, то предпочёл покинуть периметр, чтобы побыть в одиночестве. Для этого дела парень выбрал отель. Но очень скоро популярный участник реалити-шоу вернулся на периметр, а Донцова отчитала его за неверный, по её словам, поступок.

Майя Донцова убедила Алексея Купина, что сбежать от проблем не получится

Дочка Ирины Михайловны уверена, что убежать от проблем ещё никому не удавалось, и Алексей выбрал неверный путь для их решения. В блоге девушка написала, что разбираться с неурядицами надо совместной, что в сейчас пара и пытается сделать.

По словам Майи, сейчас Алексей старается анализировать проблемы вместе с ней, и согласен, что решать их нужно вместе. Возлюбленные не хотят расставаться, поэтому стараются всеми силами подготовить благоприятную почву для совместного проживания за периметром и создания семьи.

"Сейчас мы анализируем все, что происходит, с целью изменить отношения в положительную сторону. Мы не хотим терять друг друга", - отметила Донцова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:09
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