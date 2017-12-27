Майя Донцова убедила Алексея Купина, что сбежать от проблем не получится

"Сейчас мы анализируем все, что происходит, с целью изменить отношения в положительную сторону. Мы не хотим терять друг друга", - отметила Донцова.

Как оказалось, недавно Купин так сильно расстроился из-за ссор с любимой девушкой, то предпочёл покинуть периметр, чтобы побыть в одиночестве. Для этого дела парень выбрал отель. Но очень скоро популярный участник реалити-шоу вернулся на периметр, а Донцова отчитала его за неверный, по её словам, поступок.Дочка Ирины Михайловны уверена, что убежать от проблем ещё никому не удавалось, и Алексей выбрал неверный путь для их решения. В блоге девушка написала, что разбираться с неурядицами надо совместной, что в сейчас пара и пытается сделать.По словам Майи, сейчас Алексей старается анализировать проблемы вместе с ней, и согласен, что решать их нужно вместе. Возлюбленные не хотят расставаться, поэтому стараются всеми силами подготовить благоприятную почву для совместного проживания за периметром и создания семьи.