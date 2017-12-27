Ученые: Иммунная система матери влияет на сексуальную ориентацию сыновей

Исследователи многие годы наблюдали в обществе одинаковую тенденцию - чем больше старших братьев у человека, тем выше шанс, что в семье родиться гомосексуалист. Этому способствует повышенный уровень антител в организме матерей. Он подавляет мужской мозговой белок. Стало известно, что около 2-3 процентов мужчин, не имеющих старших братьев – геи. Наличие 4 либо более старших братьев повышает данный показатель приблизительно до 6%. Так подавляющее большинство мужчин, у которых имеются старшие братья, являются гетеросексуальными.У мам гомосексуальных сыновей наблюдались более высокие показатели антител к белку нейролигина, в сравнении с мамами гетеросексуальных сыновей. Еще больше это проявлялось у мам геев с братьями более старшего возраста.