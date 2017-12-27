СМИ:в Киеве похитили российского специалиста по блокчейну

Сорокалетний Павел Лернер, гражданин России, пропал в Киеве. Он известен, как специалист в сфере IT- и блокчейн-технологий.И не просто пропал. По сведениям из правоохранительных органов программист был похищен недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры, где с недавних пор работал.В ходе следствия были опрошены очевидцы, которые видели, как злоумышленники в балаклавах и защитного цвета одежде схватили мужчину и затащили в автомобиль. За считанные секунды уже скрылись из виду.Выяснилось, что Павел перестал выходить на связь после полудня 26 декабря. Его знакомые, обеспокоенные таким обстоятельством, обратились в Оболонское районное управление полиции Киева.Павел Лернер родился в Курске. Некоторое время проживал в Испании. В Украину приехал для работы с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.