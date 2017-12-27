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СМИ:в Киеве похитили российского специалиста по блокчейну
Сорокалетний Павел Лернер, гражданин России, пропал в Киеве. Он известен, как специалист в сфере IT- и блокчейн-технологий.

СМИ:в Киеве похитили российского специалиста по блокчейну


И не просто пропал. По сведениям из правоохранительных органов программист был похищен недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры, где с недавних пор работал.

В ходе следствия были опрошены очевидцы, которые видели, как злоумышленники в балаклавах и защитного цвета одежде схватили мужчину и затащили в автомобиль. За считанные секунды уже скрылись из виду.

Выяснилось, что Павел перестал выходить на связь после полудня 26 декабря. Его знакомые, обеспокоенные таким обстоятельством, обратились в Оболонское районное управление полиции Киева.

Павел Лернер родился в Курске. Некоторое время проживал в Испании. В Украину приехал для работы с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 13:30
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