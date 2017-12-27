Аналитики: Месси, играя против «Реала», 83% времени ходил пешком
Аналитики подвели итоги матча мадридского "Реала" против каталонской "Барселоны", подсчитав, что аргентинская звезда сине-гранатовых Лионель Месси 83,1% времени ходил пешком по полю.
В принципиальном противостоянии королевского клуба и "Барсы" Месси предпочитал особо не тратить силы на пробежку в глубину поля за мячом, ожидая передач от партнеров по команде. Бегал аргентинец всего 10,8% игрового времени, еще 4,95% затрачено на активную пробежку и только 1,15% от всей продолжительности игры Месси действительно быстро перемещался по полю. Такие данные приводят статистики игры.
"Барса" победила в гостях со счетом 0:3, при этом аргентинский форвард отдал результативную передачу и забил пенальти.
В принципиальном противостоянии королевского клуба и "Барсы" Месси предпочитал особо не тратить силы на пробежку в глубину поля за мячом, ожидая передач от партнеров по команде. Бегал аргентинец всего 10,8% игрового времени, еще 4,95% затрачено на активную пробежку и только 1,15% от всей продолжительности игры Месси действительно быстро перемещался по полю. Такие данные приводят статистики игры.
"Барса" победила в гостях со счетом 0:3, при этом аргентинский форвард отдал результативную передачу и забил пенальти.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:15