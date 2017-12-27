Аналитики: Месси, играя против «Реала», 83% времени ходил пешком

В принципиальном противостоянии королевского клуба и "Барсы" Месси предпочитал особо не тратить силы на пробежку в глубину поля за мячом, ожидая передач от партнеров по команде. Бегал аргентинец всего 10,8% игрового времени, еще 4,95% затрачено на активную пробежку и только 1,15% от всей продолжительности игры Месси действительно быстро перемещался по полю. Такие данные приводят статистики игры."Барса" победила в гостях со счетом 0:3, при этом аргентинский форвард отдал результативную передачу и забил пенальти.