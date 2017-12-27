В Минюсте США системно замалчивались инциденты с домогательствами

Хоровиц признал наличие "системных трудностей", связанных с некорректным рассмотрением жалоб на сексуальные домогательства. Более того, виновные лица после завершения процедуры расследования даже получали премии по результатам работы. Одновременно количество жалоб на домогательства со стороны чиновников высших званий за последние 5 лет значительно увеличилось.Инспектор призывает принять экстренные меры, направленные на повышение чистоплотности работы ведомства, когда у потерпевших сотрудников снижается производительность труда и падает моральный дух. По мнению Хоровица, Минюст должен соответствовать высоким стандартам поведения и отчетности.