Высокие цены в салоне красоты Ирины Агибаловой пугают клиентов

Последовав примеру своих коллег по телестройке Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь, Ирина Александровна решила, что может попробовать себя в бьюти-бизнесе.Пока Агибалова радуется началу нового для неё дела, некоторые интернет-пользователи предрекают скорый крах недавно открывшемуся салону. Всё дело в ценах за услуги, которые кажутся неоправданно завышенными.Сама же Ирина Александровна считает, что цены в её салоне являются как раз вполне бюджетными. По её словам можно сделать вывод, что существует большая вероятность увеличение цен в будущем.Отпраздновав открытие салона три дня назад, Агибалова занялась привлечением не только клиентов, но и высококвалифицированных специалистов, которых на данный момент пока не хватает.