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Высокие цены в салоне красоты Ирины Агибаловой пугают клиентов
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Ирина Агибалова открыла собственный салон красоты, а посетители удивлены высоким ценам в её заведении.

Последовав примеру своих коллег по телестройке Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь, Ирина Александровна решила, что может попробовать себя в бьюти-бизнесе.

Высокие цены в салоне красоты Ирины Агибаловой пугают клиентов

Пока Агибалова радуется началу нового для неё дела, некоторые интернет-пользователи предрекают скорый крах недавно открывшемуся салону. Всё дело в ценах за услуги, которые кажутся неоправданно завышенными.

Сама же Ирина Александровна считает, что цены в её салоне являются как раз вполне бюджетными. По её словам можно сделать вывод, что существует большая вероятность увеличение цен в будущем.

Отпраздновав открытие салона три дня назад, Агибалова занялась привлечением не только клиентов, но и высококвалифицированных специалистов, которых на данный момент пока не хватает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:12
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