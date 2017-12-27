Высокие цены в салоне красоты Ирины Агибаловой пугают клиентов
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Ирина Агибалова открыла собственный салон красоты, а посетители удивлены высоким ценам в её заведении.
Последовав примеру своих коллег по телестройке Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь, Ирина Александровна решила, что может попробовать себя в бьюти-бизнесе.
Пока Агибалова радуется началу нового для неё дела, некоторые интернет-пользователи предрекают скорый крах недавно открывшемуся салону. Всё дело в ценах за услуги, которые кажутся неоправданно завышенными.
Сама же Ирина Александровна считает, что цены в её салоне являются как раз вполне бюджетными. По её словам можно сделать вывод, что существует большая вероятность увеличение цен в будущем.
Отпраздновав открытие салона три дня назад, Агибалова занялась привлечением не только клиентов, но и высококвалифицированных специалистов, которых на данный момент пока не хватает.
Последовав примеру своих коллег по телестройке Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь, Ирина Александровна решила, что может попробовать себя в бьюти-бизнесе.
Пока Агибалова радуется началу нового для неё дела, некоторые интернет-пользователи предрекают скорый крах недавно открывшемуся салону. Всё дело в ценах за услуги, которые кажутся неоправданно завышенными.
Сама же Ирина Александровна считает, что цены в её салоне являются как раз вполне бюджетными. По её словам можно сделать вывод, что существует большая вероятность увеличение цен в будущем.
Отпраздновав открытие салона три дня назад, Агибалова занялась привлечением не только клиентов, но и высококвалифицированных специалистов, которых на данный момент пока не хватает.