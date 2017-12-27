Мария Кохно расхвалила Илью Яббарова в Сети

"В нашем мире, который стал, к сожалению, полностью продажным, ещё остались люди, которые не продаются и не покупаются, и мы с тобой - одни из них. Спасибо за «розу чайную», спасибо за простоту глаз и чистоту слёз", - написала Мария в блоге.

После встречи с Яббаровым, в ходе которой парень не только потрогал свою коллегу по ТВ за грудь, но и залез ей под платье, Мария написала в соц-сети немного приятных слов о бывшем участнике "Дома-2".Кохно признала, что после первой встречи с Ильёй относилась к нему не так хорошо, как он заслуживает, а теперь точно может сказать, что ошибалась. Девушка считает его неимоверно приятным мужчиной, который может не только успокоить и дать совет, но и отругать, если это необходимо.Мария также отметила, что мир стал "продажным", однако Яббаров, как и подобные ему люди, никакого отношения к нему не имеют. Свои мысли по поводу Ильи Кохно расписала в Instagram, где несколько раз поблагодарила молодого человека за всё.