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Мария Кохно расхвалила Илью Яббарова в Сети
Телезвезда Мария Кохно, которая на днях попала в страстные объятия Ильи Яббарова, считает этого экс-жителя телестройки ТНТ очень глубоким, талантливым и справедливым, хоть прежде и была о нём несколько иного мнения.

После встречи с Яббаровым, в ходе которой парень не только потрогал свою коллегу по ТВ за грудь, но и залез ей под платье, Мария написала в соц-сети немного приятных слов о бывшем участнике "Дома-2".

Мария Кохно расхвалила Илью Яббарова в Сети

Кохно признала, что после первой встречи с Ильёй относилась к нему не так хорошо, как он заслуживает, а теперь точно может сказать, что ошибалась. Девушка считает его неимоверно приятным мужчиной, который может не только успокоить и дать совет, но и отругать, если это необходимо.

Мария также отметила, что мир стал "продажным", однако Яббаров, как и подобные ему люди, никакого отношения к нему не имеют. Свои мысли по поводу Ильи Кохно расписала в Instagram, где несколько раз поблагодарила молодого человека за всё.

"В нашем мире, который стал, к сожалению, полностью продажным, ещё остались люди, которые не продаются и не покупаются, и мы с тобой - одни из них. Спасибо за «розу чайную», спасибо за простоту глаз и чистоту слёз", - написала Мария в блоге.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:10
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